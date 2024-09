Alerta por correos engañosos: el BPS advierte sobre fraudes relacionados con Fonasa

Details Thursday, 19 September 2024 23:57

El Banco de Previsión Social (BPS) ha lanzado una seria advertencia ante la proliferación de correos electrónicos fraudulentos que prometen devoluciones del Fonasa.

En los mensajes engañosos, se menciona que "según la nueva normativa los importes de Fonasa se modifican y se hace extensivo a todos los trabajadores de instituciones públicas". Estos correos sugieren que la devolución puede ser recuperada a través de un depósito en cuenta bancaria o un medio de pago electrónico. Para ello, incitan a los usuarios a escanear códigos QR, lo que puede comprometer su seguridad.

Ante esta problemática, el BPS insta a los ciudadanos a tener precaución. "El Banco de Previsión Social exhorta a la población a extremar cuidados y a no acceder a enlaces, escanear códigos QR ni proporcionar datos e información personal que se solicite por canales no oficiales", se afirma en su comunicado. Asimismo, el BPS enfatiza que no contactará a los usuarios por medios no oficiales para solicitar información que ya tiene registrada.

Los expertos en seguridad digital advierten que, ante cualquier duda sobre la veracidad de un mensaje, es fundamental desestimar y eliminar estas comunicaciones. Es crucial mantener la información personal protegida y siempre acudir a los canales oficiales para cualquier trámite.