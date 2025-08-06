Una persona falleció al ser embestida por un tren

Details Wednesday, 06 August 2025 00:06

A primeras horas de este martes 5 de agosto, una mujer perdió la vida tras un accidente ocurrido en el kilómetro 197 de la vía férrea, en el departamento de Durazno.

El siniestro se produjo alrededor de las 07:00 horas, cuando la motocicleta en la que circulaba la víctima cruzó delante de un tren que se desplazaba en dirección sur. El paso a nivel donde ocurrió el hecho contaba con señal fonoluminosa y barreras activas.

Tras el accidente, los equipos de emergencia trabajaron en el lugar y actualmente se aguarda la continuación de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.