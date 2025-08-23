Saturday, 23 August 2025

 
La misión “Uruguay Sub 200” ya está en marcha para explorar los ecosistemas marinos del país

Saturday, 23 August 2025 01:10

Comenzó la misión científica “Uruguay Sub 200”, a bordo del buque Falkor (Too) del Schmidt Ocean Institute, con el objetivo de investigar ecosistemas marinos entre los 200 y los 3.500 metros de profundidad, en aguas jurisdiccionales del país.

La expedición está liderada por la Udelar y cuenta con la participación de 37 investigadores (25 uruguayos), junto a científicos de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia, además del apoyo de varios ministerios nacionales y del Museo Nacional de Historia Natural.

El ROV SuBastian, un robot submarino de última generación, permitirá obtener imágenes inéditas y muestras del lecho marino. Según el rector de la Udelar, Héctor Cancela, de la misión quedará “un tesoro de conocimiento, de información, de imágenes y de datos que serán la base para investigaciones, tesis y proyectos por muchos años”.

El Ministerio de Educación y Cultura transmitirá en vivo, a través de YouTube, los avances de la travesía, que podrán verse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/@MECUruguayTV/streams

