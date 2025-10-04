Tuesday, 07 October 2025

 
TITULARES

Triple crimen en Casabó: investigan si fue un ataque coordinado

Details
Saturday, 04 October 2025 15:58

Tres hombres de 23, 49 y 68 años fueron asesinados a balazos el pasado viernes en el barrio Casabó, Montevideo, en dos ataques ocurridos con pocos minutos de diferencia.

El primer homicidio fue en Pasaje Plata y La Vía, y el segundo en continuación Charcas y calle 17 Metros, donde las víctimas estaban arreglando un auto cuando fueron atacadas desde un vehículo en movimiento.

Los tres hombres fueron trasladados al Hospital del Cerro, donde se confirmó su muerte por heridas de bala en el abdomen y el tórax. La Policía investiga si ambos ataques están vinculados y fueron ejecutados por los mismos autores.

RECIENTES

Hombre detenido por abusar sexualmente y dejar embarazada a su hijastra de 12 años

October 07, 2025

Tres hermanos imputados por atacar a la Policía

October 07, 2025

Intendencia de Canelones incorpora inteligencia artificial en la gestión del alumbrado público

October 07, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.