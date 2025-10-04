Triple crimen en Casabó: investigan si fue un ataque coordinado

Details Saturday, 04 October 2025 15:58

Tres hombres de 23, 49 y 68 años fueron asesinados a balazos el pasado viernes en el barrio Casabó, Montevideo, en dos ataques ocurridos con pocos minutos de diferencia.

El primer homicidio fue en Pasaje Plata y La Vía, y el segundo en continuación Charcas y calle 17 Metros, donde las víctimas estaban arreglando un auto cuando fueron atacadas desde un vehículo en movimiento.

Los tres hombres fueron trasladados al Hospital del Cerro, donde se confirmó su muerte por heridas de bala en el abdomen y el tórax. La Policía investiga si ambos ataques están vinculados y fueron ejecutados por los mismos autores.