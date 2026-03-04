Nuevo dispositivo alerta a conductores sobre el exceso de altura en vehículos

Details Wednesday, 04 March 2026 13:50

En la intersección de Rambla Baltasar Brum y Dr. Carbajal Victorica, en Montevideo, se instaló un dispositivo de control de tránsito destinado a reducir riesgos para la infraestructura vial.

El sistema detecta cuando un vehículo supera la altura permitida y registra información de cada incidente, incluyendo fecha, hora, ubicación, imagen y matrícula, lo que permite analizar posteriormente los casos, informaron desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Federico Magnone, director nacional de Vialidad, explicó que el sistema funciona en tres etapas: primero, un sensor identifica el vehículo y registra su matrícula; luego, un panel de mensajes advierte al conductor sobre el exceso de altura; finalmente, se indica que debe dirigirse a la “zona de alije” para esperar la intervención de personal de la Dirección Nacional de Transporte.

El puente de Bulevar Artigas, recientemente reconstruido tras un impacto de un camión que excedía la altura reglamentaria, fue el lugar seleccionado debido a su importancia estratégica. Es el primer cruce que deben atravesar los camiones que salen del puerto y uno de los tramos con mayor volumen de tránsito de la red vial.

Según el Reglamento Nacional de Circulación Vial, la altura máxima permitida es de 4,30 metros, y los vehículos que exceden este límite necesitan un permiso previo de la Dirección Nacional de Transporte. La tramitación de este permiso puede realizarse en línea y el Departamento de Cargas Nacionales brinda asistencia telefónica de 9:30 a 15:30 horas a través del número: 2915 4233.

