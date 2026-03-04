Encuestas muestran tendencia negativa en el primer año de gobierno

Details Wednesday, 04 March 2026 14:02

A un año de asumida la Presidencia, la administración de Yamandú Orsi registra una mayor desaprobación que aprobación entre la población, según sondeos recientes de las consultoras Factum y Cifra.

Según Factum, 37 % de los ciudadanos aprueba la gestión, mientras que el 41 % la desaprueba y el 21 % se mantiene en posición intermedia. En tanto, la encuesta de Cifra indica que el 31 % respalda la gestión, el 46 % la desaprueba y el 23 % mantiene una postura neutral.

El análisis de los resultados sugiere que factores como seguridad, economía y servicios públicos inciden en la percepción ciudadana. La tendencia se mantiene en diversos grupos sociales y regiones del país, sin que se observe un cambio significativo en los niveles de aprobación general.

Espacio patrocinado