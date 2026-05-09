Saturday, 09 May 2026

 
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El MSP dispone el retiro de lotes específicos de la marca Ypê tras alerta sanitaria

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Saturday, 09 May 2026 14:47

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en una acción coordinada con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), dispuso el retiro preventivo del mercado de diversos productos de la marca Ypê, fabricados por Química Amparo LTDA.

La medida afecta exclusivamente a los lotes terminados en el número 1, tras detectarse un incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en la planta de producción que podría comprometer la inocuidad de los artículos. Según los reportes técnicos, estas irregularidades en el proceso industrial conllevan una posible vulnerabilidad sanitaria ante la presencia accidental de microorganismos, lo que motivó el retiro preventivo para resguardar a los usuarios.

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a "no utilizar productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata".

La nómina completa de artículos afectados incluye:

  • Líquido lavavajillas Ypê Clear Care
  • Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê
  • Lavavajillas Ypê
  • Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch
  • Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green
  • Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear
  • Detergente líquido para lavar platos Ypê Green
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa
  • Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green
  • Detergente líquido para ropa Ypê Express
  • Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT
  • Detergente líquido premium para ropa Ypê
  • Detergente para ropa Tixan Softness
  • Detergente para ropa Tixan Primavera
  • Detergente para ropa Tixan Power ACT
  • Desinfectante Bak Ypê
  • Desinfectante de uso general Atol
  • Desinfectante perfumado Atol
  • Desinfectante de pino Ypê

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