El MSP dispone el retiro de lotes específicos de la marca Ypê tras alerta sanitaria

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en una acción coordinada con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), dispuso el retiro preventivo del mercado de diversos productos de la marca Ypê, fabricados por Química Amparo LTDA.
La medida afecta exclusivamente a los lotes terminados en el número 1, tras detectarse un incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en la planta de producción que podría comprometer la inocuidad de los artículos. Según los reportes técnicos, estas irregularidades en el proceso industrial conllevan una posible vulnerabilidad sanitaria ante la presencia accidental de microorganismos, lo que motivó el retiro preventivo para resguardar a los usuarios.
Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a "no utilizar productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata".
La nómina completa de artículos afectados incluye:
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