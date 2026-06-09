El PIT-CNT realizará un paro general parcial este miércoles 10 de junio

Details Tuesday, 09 June 2026 21:46

El PIT-CNT realizará este miércoles un paro general parcial de 9:00 a 13:00 horas, motivado por los lineamientos de "costo cero" para la próxima Rendición de Cuentas, medida que incluirá una movilización en el Cerro.

Debido a que cada sindicato tiene la potestad de extender la duración de la medida, el impacto en los servicios públicos será dispar. La educación pública detendrá sus actividades por 24 horas en primaria, secundaria y en la Universidad de la República. En los servicios de salud de ASSE, la afectación irá de 6:00 a 18:00 horas, manteniéndose únicamente la atención de urgencias, emergencias, oncología e internados mediante guardias gremiales.

Las oficinas centrales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Corte Electoral y los Registros Públicos no atenderán al público. El transporte de ómnibus funcionará con normalidad, mientras que el gremio del taxi paralizará sus servicios durante las cuatro horas de la convocatoria general.

Foto: PIT-CNT

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