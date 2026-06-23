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Fenapes convoca a paro general de 24 horas en liceos públicos este jueves 25

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Tuesday, 23 June 2026 14:54

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizará este jueves un paro de 24 horas que suspenderá las clases en todos los liceos públicos del país. La medida responde al conflicto por la Rendición de Cuentas, donde el sindicato denuncia un "recorte histórico" en el presupuesto educativo.

La movilización central incluirá una marcha en Montevideo hacia el Palacio Legislativo, donde Fenapes presentará sus reclamos. La cúpula sindical argumenta que el ajuste oficial impacta directamente en la pérdida de horas docentes y el deterioro edilicio, afirmando que se defenderá "la educación pública frente al desmantelamiento estatal".

Esta paralización nacional profundiza las protestas de los sindicatos de la enseñanza, luego de que las filiales de la capital completaran una serie de paros escalonados por zonas geográficas. Tras decretarse la medida general para toda la enseñanza secundaria, las autoridades gubernamentales hicieron un llamado a la moderación.

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