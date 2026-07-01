Marcelo Bielsa: "No dije que tenía buen relacionamiento con el plantel, pero la relación no influyó"

Details Wednesday, 01 July 2026 13:45

El entrenador argentino Marcelo Bielsa brindó este martes una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, lo que marcó el cierre definitivo de su ciclo al frente de la selección uruguaya tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Al ser consultado sobre el vínculo con los futbolistas y los cuestionamientos a sus decisiones en el torneo, el director técnico fue rotundo y manifestó: “No dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores, aunque la relación no influyó en los resultados; Muslera no jugó con fiebre, no expuse a Valverde, y nunca eché a nadie del Complejo”. Bielsa profundizó sobre esta situación y reconoció ante los medios: “Yo no dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores. No los cautivé. No estaban cómodos conmigo”.

Pese a esto, descartó que la convivencia afectara el rendimiento y argumentó que el nivel de unión y compromiso del plantel quedó demostrado en el despliegue en la cancha, destacando que el equipo corrió un 20% más que Arabia Saudita, un 30% más que Cabo Verde y un 25% más que España.

Respecto al resultado final, donde la celeste obtuvo dos puntos de nueve posibles, el director técnico no buscó justificaciones. “Siento que hemos decepcionado a los aficionados, es una frustración muy grande; era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue”, declaró. Bielsa asumió las consecuencias de la eliminación y añadió: “La gestión que yo hice de los recursos que contaba, no fue suficiente. Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó”, y afirmó además que “no me voy satisfecho”.

Sobre Federico Valverde, rechazó que su salida a los 56 minutos significara una exposición negativa y afirmó: “Nunca tuve un problema con él y nunca hice más concesiones con un jugador que con él porque creo que las merece”.

El técnico cerró la conferencia disculpándose por un cruce con un camarógrafo tras la derrota ante España y por su actitud en la sesión de fotos oficial de la FIFA, concluyendo: “Cuando me sacaron la foto para FIFA, no sirvo para modelar y también me disculpo por el grito luego del partido ante España a un camarógrafo. Tal vez no fui todo lo educado”.

Foto: Captura video

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