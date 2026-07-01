Wednesday, 01 July 2026

 
TITULARES

Bajan los precios de los combustibles y del supergás en julio

Details
Wednesday, 01 July 2026 13:50

A partir de este 1.° de julio entrará en vigencia una reducción en las tarifas máximas de los principales combustibles en el mercado nacional. Esta resolución se adoptó tras registrarse una baja en la cotización internacional del crudo, la cual había subido previamente debido al conflicto armado en Medio Oriente.

En la práctica, el ajuste se traduce en una rebaja del 5% para la Nafta Súper, cuyo valor queda fijado en $88,67 por litro, y en un descenso similar del 5% para el Gasoil 50S, que pasará a costar $58,68 por litro. Por su parte, el kilogramo de Supergás disminuye un 7,6% y se ubica en $93,56.

Según la información provista por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, esta última modificación representa una baja de $100 en el costo de la garrafa de 13 kilogramos.

Publicidad

RECIENTES

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA CANELONES

July 01, 2026

Bajan los precios de los combustibles y del supergás en julio

July 01, 2026

Marcelo Bielsa: "No dije que tenía buen relacionamiento con el plantel, pero la relación no influyó"

July 01, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.