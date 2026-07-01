Bajan los precios de los combustibles y del supergás en julio

Details Wednesday, 01 July 2026 13:50

A partir de este 1.° de julio entrará en vigencia una reducción en las tarifas máximas de los principales combustibles en el mercado nacional. Esta resolución se adoptó tras registrarse una baja en la cotización internacional del crudo, la cual había subido previamente debido al conflicto armado en Medio Oriente.

En la práctica, el ajuste se traduce en una rebaja del 5% para la Nafta Súper, cuyo valor queda fijado en $88,67 por litro, y en un descenso similar del 5% para el Gasoil 50S, que pasará a costar $58,68 por litro. Por su parte, el kilogramo de Supergás disminuye un 7,6% y se ubica en $93,56.

Según la información provista por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, esta última modificación representa una baja de $100 en el costo de la garrafa de 13 kilogramos.

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