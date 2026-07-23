Salud Pública amplía cobertura vacunal contra el meningococo en más franjas

Details Thursday, 23 July 2026 13:02

Uruguay ampliará su plan de vacunación contra el meningococo tras un inusual aumento de casos que registró 22 contagios y siete fallecimientos en el país.

Frente a este escenario, las autoridades habilitaron la inoculación gratuita para nuevos grupos de niños y adolescentes, iniciando el lunes 27 de julio con la agenda para la franja de 13 a 15 años.

Posteriormente, a partir del 3 de agosto, podrán agendarse los niños de 9 y 10 años, mientras que para fines de ese mes se prevé la llegada de 348.000 dosis adicionales para cubrir hasta los 18 años. El brote responde principalmente al serotipo C, responsable del 80 % de los diagnósticos.

Ante los eventuales síntomas en adultos, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, recomendó consultar de inmediato ante rigidez en la nuca, manchas en la piel que no desaparecen al extenderse, vómitos o malestar general, señalando que en esta afección "la vigilancia epidemiológica es muy rápida y de notificación obligatoria en menos de 24 horas, dado que es una enfermedad que tiene una evolución impredecible".

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