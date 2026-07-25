Autoridades investigan la muerte de 11 delfines en las costas del país y advierten sobre posibles nuevos varamientos

Details Saturday, 25 July 2026 17:23

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que desde el 17 de julio el Grupo de Trabajo en Varamientos de fauna marina (GTV) constató 12 varamientos de delfines de Fraser en distintos puntos de la costa uruguaya, de los cuales 11 fallecieron.

Los casos se registraron en San Luis (2), Colonia del Sacramento (2), Punta del Este (2), Playa Verde (1), Barra del Chuy (3), Oceanía del Polonio (1) y Cabo Polonio (1).

Uno de los episodios más recientes se produjo en Barra del Chuy, Rocha, donde aparecieron tres delfines de esta especie en distintos puntos de la costa. Según informó el medio rochense Inf Central, uno de ellos fue hallado con vida, pero un equipo técnico integrado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), la Facultad de Veterinaria y el Ministerio de Ambiente resolvió practicarle la eutanasia debido a su grave estado y a la imposibilidad de recuperación.

Otra vista del ejemplar al que le fue practicada la eutanasia tras la evaluación técnica. Foto: Inf Central

Además, como informamos con anterioridad, se habían registrado casos similares en Colonia y Canelones. En la playa Artedeco (Colonia) dos delfines murieron pese a los intentos de rescate, mientras que en San Luis (Canelones) solo uno de dos ejemplares varados pudo ser devuelto al mar.

Sobre estos hechos, el fundador de SOS Rescate Fauna Marina, Richard Tesore, afirmó en el programa radial Arriba Punta que la situación es muy preocupante y que este ha sido un año atípico para la franja costera comprendida entre Montevideo y el Chuy. Señaló que la temporada comenzó con una orca varada en Punta del Este y continuó con delfines piloto jóvenes, lobos marinos y cetáceos muertos.

Tesore indicó además que se ha visto una gran cantidad de fauna marina sin vida y que en Piriápolis la gente envía reportes, incluso de peces. Agregó que, si bien los cambios de marea generan esa problemática todos los años, este ha sido un año muy inusual en cuanto a los registros de tortugas muertas.

Consultado específicamente sobre los delfines hallados en los últimos días, Tesore explicó: “La particularidad es que, excepto uno que se devolvió, aunque en verdad no estaba en buen estado de salud, todos murieron. Todos los ejemplares, a las pocas horas de salir, murieron inmediatamente”.

Docentes de la Facultad de Veterinaria analizan los cuerpos de los delfines junto con la DINARA y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE) para determinar las causas de las muertes. Desde el MGAP informaron que los resultados serán comunicados oportunamente.

Por último, el MGAP advirtió que, por tratarse de una especie ampliamente distribuida que suele desplazarse en grupos numerosos, no se descarta que puedan registrarse nuevos varamientos en los próximos días. Ante la presencia de un animal varado, el Ministerio solicita no intentar devolverlo al mar ni manipularlo, mantener una distancia prudente y comunicar de inmediato la situación al teléfono 098 490 889.

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