Falleció el quinto ocupante del auto embestido en la Ruta 56 a fines de marzo

Details Monday, 27 July 2026 13:29

El pasado sábado 25 de julio falleció el último sobreviviente del siniestro de tránsito ocurrido el 30 de marzo en el kilómetro 19 de la Ruta 56, en Florida, con lo que el balance de víctimas fatales ascendió a cinco.

El hombre permanecía internado desde el accidente con lesiones de extrema gravedad. En el lugar del choque habían muerto una mujer de 28 años, un hombre de 32 y dos niños de 9 y 2 años, todos ocupantes del mismo automóvil.

Según la investigación, una camioneta que circulaba en el mismo sentido impactó al vehículo desde atrás. Tras la colisión, el conductor continuó varios cientos de metros, atravesó un alambrado e ingresó a un campo, donde detuvo la marcha. El conductor resultó ileso y la prueba de espirometría practicada tras el siniestro arrojó resultado negativo.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar las responsabilidades del caso.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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