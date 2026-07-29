Localizan a salvo al menor de 13 años desaparecido en Maldonado tras activar la primera Alerta Amber en Uruguay

Details Wednesday, 29 July 2026 13:22

Un adolescente de 13 años, desaparecido este martes 28 por la tarde en Maldonado, fue localizado en buen estado de salud horas después de que se activara la primera Alerta Amber en el país.

Tras radicarse la denuncia policial, la fiscalía ordenó implementar de inmediato el protocolo de búsqueda y difundir las características físicas del menor y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Aunque una pista inicial condujo a los efectivos hacia un asentamiento de la zona sin hallarlo en ese momento, las actuaciones continuaron durante la madrugada.

Finalmente, el Ministerio del Interior confirmó este miércoles por la mañana que el joven fue hallado sano y salvo, por lo que se procedió a retirar de circulación las publicaciones de búsqueda. El caso marcó la primera utilización de este mecanismo de respuesta rápida en Uruguay tras su reciente entrada en vigencia.

Foto: Ministerio del Interior

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