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Debido a la alta demanda, se agotaron los cupos para la vacuna contra el meningococo en Montevideo y Canelones

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Tuesday, 04 August 2026 13:46

La reapertura de la agenda para la vacunación contra el meningococo volvió a registrar una alta demanda en Montevideo y Canelones, donde los turnos disponibles para niños y adolescentes de 9 a 15 años se agotaron pocos minutos después de quedar habilitados este lunes 3.

En ambos departamentos, los 35 vacunatorios habilitados ya completaron sus cupos, mientras que en el resto del país la agenda continúa abierta y aún hay turnos disponibles.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sostuvo que la demanda superó los cupos disponibles y que, pese a que estos fueron ampliados respecto de la semana anterior, se trabaja para habilitar nuevos turnos en los próximos días.

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