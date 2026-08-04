Alumnos de la EMAD exhiben réplicas de vestidos confeccionados en papel

Details Tuesday, 04 August 2026 13:45

La exposición “Trajes de papel” continúa abierta al público en el Centro Cultural de España (Rincón 629), donde se exhiben réplicas de vestuarios femeninos representativos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, elaboradas íntegramente en papel por estudiantes de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD).

La muestra reúne trabajos realizados por estudiantes del curso “Diseño Teatral Integrado III”, correspondiente al segundo año de la Carrera de Diseño Teatral de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD).

Además, el recorrido expositivo incluye trabajos de telonería tradicional, vinculados a la creación de fondos y elementos visuales para escenarios teatrales, realizados por estudiantes del área de Pintura Escenotécnica.

Podrá visitarse hasta el 12 de setiembre, con entrada libre y gratuita. Puede recorrerse de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas y los sábados de 11:00 a 17:00 horas.

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