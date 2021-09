Llamado a vacunarse contra la covid y mantener la prevención

Details Friday, 17 September 2021 12:21

El director departamental de Salud del MSP, Dr. Diego García, en su entrevista con Actualidad destaca la fortaleza de las vacunas que se aplican en nuestro país y la necesidad de un mayor compromiso y sensibilidad hacia el prójimo de quienes aún no se han vacunado en Canelones.

Nos manifestó García que “acá, lo importante que tenemos que tener presente es la vacuna. Dependiendo de la plataforma, si es Sinovac tiene una protección de no contagiarse de un 60% y si es para Pfizer, una posibilidad de no contagiarse de un 75%. Esa es la inmunidad que brindan, es decir, aquellas personas vacunadas con Sinovac tienen un 40% de tener la enfermedad y aquellas personas vacunadas con Pfizer un 35% de tener la enfermedad.

Ahora ¿dónde está la fortaleza de la vacuna? La fortaleza de la vacuna está en la prevención, en la alta prevención que tienen ambas vacunas de disminuir la gravedad del virus, es decir que la enfermedad sea una enfermedad con sintomatología más débil y con una transmisibilidad mucho menor, por eso es lo importante de la vacunación.

El hecho de que la vacunación no sea obligatoria no quiere decir que nos quita la responsabilidad de la obligatoriedad moral y ética de la sensibilidad hacia el prójimo, así como una empatía social.

A pesar de todas las variables que nosotros podamos trabajar desde el Ministerio de Salud Pública, desde nuestra dirección departamental de Salud, todo se termina reduciendo en el comportamiento individual”, afirma García.

Añadió el director de Salud que “para poder lograr una salud colectiva, una salud comunitaria que nos prevenga del virus, necesitamos de ese esfuerzo individual de cada uno de nosotros, por eso la importancia de que la gente se vacune. No solamente que se vacune, sino que se vacune y, además, continúe con los métodos de protección y prevención. No solamente que se vacune, que continúe con los métodos de protección y prevención y que, además, en este caso realice una promoción de salud ayudando a aquellas personas que todavía no se han definido, que no han decidido vacunarse, en impulsarlas para que lo hagan”.

Agregó García que “a pesar de que en este nuestro departamento de Canelones, tiene en aquellas personas mayores de 12 años un 91% de la población pasible de vacunar ya dentro del sistema, es decir, con primera, segunda, tercer dosis y algunos en espera de la vacunación, para nosotros es importante trabajar en ese restante porcentaje de personas que en esta vacunación no obligatoria han decidido no vacunarse. ¿Cómo? brindándole información, porque en lo que corresponde a la accesibilidad, la oportunidad, la universalidad y en el trabajo que también hemos hecho con planes de movilidad, le estamos dando todas las herramientas para que se puedan vacunar. Tenemos 22 vacunatorios fijos, programa inclusivo, programas de movilidad que trabajamos con la Intendencia, como el 'Olla a olla', el 'Barrio a barrio'. Además, vamos a reforzar la vacunación en el eje de la ruta Interbalnearia. La verdad es que hemos puesto todo arriba de la mesa para ayudar a la gente a vacunarse”, finalizó el director de Salud Diego García.