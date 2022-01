Guillermo Marichal reconoce buen inicio de enero en Atlántida

Details Thursday, 06 January 2022 01:24

El operador hotelero y tesorero de la Asociación Turística de Canelones, Guillermo Marichal, está muy conforme con el inicio de enero.

Entrevistado por Actualidad nos manifestó que "Atlántida se ha preparado muy bien para esta temporada. Han abierto locales gastronómicos nuevos, muy muy interesantes. En una cuadra han abierto cuatro restaurantes nuevos con variado menú. Muy interesante, realmente pensamos que van a hacer las delicias de los visitantes. Ese micro-polo gastronómico está llamado a que la gente venga a visitarlo y disfrutar de la variedad que ofrece, desde sushi a hamburguesas muy tentadoras, cervecerías, parrillas con lo más clásico del Uruguay".

"Pensamos que este año hay muy buena oferta gastronómica y de muy buen nivel que va a funcionar para todos los gustos", agregó.

"Por supuesto que en Atlántida también tenemos las cosas clásicas -continuó Marichal- que siempre funcionan muy bien, como la playa Mansa con sus actividades náuticas, los gomones, los juegos de la banana o los toboganes. Hay muchos servicios que se están prestando y los están haciendo muy bien".

Consultado sobre los beneficios que tienen los turistas extranjeros esta temporada, nos manifestó Marichal que "en los restaurantes hay descuento total del IVA pagando con tarjeta de crédito del extranjero, tenemos cero IVA en los hoteles y hay un descuento de diez puntos del IVA en alquiler de autos, si pagan con tarjeta del extranjero".

En cuanto a los precios, nuestro entrevistado dice que quien más nota la diferencia del cambio es el argentino, pero "los turistas extranjeros de otras procedencias, como Estados Unidos, etc., no nos aprecian tan tan caros porque en sus países también han subido los precios. No estamos tan altos en precios para turistas extra región, para argentinos y brasileños sí estamos un poco caros, sobre todo para los argentinos".

Añadió Marichal que para el turismo interno "los beneficios los estamos haciendo nosotros porque tenemos un 10% de IVA que los extranjeros no lo pagan pero sí lo tienen que pagar los turistas uruguayos, desde el 15 de noviembre hasta Semana Santa. Ese beneficio lo tenemos que hacer nosotros con promociones y con alguna inventiva tratar de hacer buen precio y adecuarnos un poco a la tarifa con el turista uruguayo y ofrecer una 'ayudita' más, sobre todo para lo que es entre semana, porque las estadías son más cortas. Tratamos que haya promociones, por ejemplo, para entre semana: precios como en temporada baja, e incluso más bajas en diferentes establecimientos".

PREDICCIÓN PARA ENERO

El pronóstico de Marichal para este mes de enero es optimista. "Los fines de semana, donde el tiempo ayude, estaremos a 'full' en todo lo que es la costa. Como las reservas muchas se están dando muy sobre la fecha eso puede cambiar, pero pensamos que va a ser así. La tónica va a ser fines de semana a 'full' y entre semana vamos a tener que trabajar un poco más haciendo promociones. Se está armando un buen combo que la gente va a poder aprovechar y disfrutar".

Sobre los restaurantes nuestro entrevistado opinó que "están teniendo un buen inicio de temporada. Desde la primavera están trabajando bien, muchos están contentos. Se hizo una fiesta gastronómica de la cerveza donde se juntaron los gastronómicos de aquí del micro centro y fue una buena oportunidad para generar un evento y les fue bien. Están contentos, están trabajando de buena manera, así que eso es muy positivo".

Agregó Marichal que hay varios espectáculos en el balneario que también convocarán al público. "Tendremos los clásicos espectáculos del carnaval y los fines de semana hay diferentes espectáculos organizados por privados y en el Country de Atlántida, muy interesantes. No es espectáculo, pero suma al balneario una actividad de caballos del Aras La Perseverancia, una de las mejores del país. Pienso que esta temporada va a ser una temporada de turistas uruguayos, turistas extranjeros hay muy pocos, muy pocos. Pero bueno, se están animando. Nosotros teníamos un poco de incertidumbre sobre lo que pasara con los uruguayos, si saldrían al exterior, pero no, muchos no han viajado y andan con ganas de visitar a su propio país".

"En estos días de enero podemos decir que es una temporada más que aceptable. La mayoría de los operadores estamos contentos con este buen ritmo de trabajo que estamos teniendo ahora y por suerte la gente está teniendo trabajo", finalizó Guillermo Marichal.

Fuente: Entrevista de Actualidad