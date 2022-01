Charlas en centros de enseñanza sobre peligros de Internet y las redes

Details Saturday, 08 January 2022 02:43

Alejandro Ferreira, jefe del Área Informática y vocero y de la Jefatura de Policía de Canelones, ha realizando charlas en centros educativos alertando sobre los peligros que implica el uso de Internet y el aumento en los últimos meses de delitos en las redes sociales.

Respecto a estas charlas, Ferreira señaló a Actualidad que "a partir de una inquietud que hizo llegar el cuerpo docente de la UTU de Canelones, coordinamos la realización de un taller sobre la protección de intimidad, sobre ciberbullying, sexting (algo erótico en una relación que puede dañar a una parte) o algunas otras modalidades problemáticas para los jóvenes en Internet y las redes sociales".

Agregó Ferreira que "ya habíamos hecho una instancia, se realizó el pedido de autorización por parte de la Jefatura a la Dirección de la Policía Nacional, lo vieron con buenos ojos y nos autorizaron. Realizamos esa charla en UTU que tuvo muy buena recepción por parte de los jóvenes, e incluso nos enriquece a nosotros mismos. En la forma que encaramos esas charlas vamos sabiendo cuales son sus inquietudes. También realizamos una charla para alumnos de segundo año del CEA de la ciudad de Progreso, ese centro depende de UTU".

"El enfoque de la charla -explicó Ferreira- fue lo que son las redes sociales, la preservación de la identidad, de la intimidad de los jóvenes, el ciberbullying, el grooming (un engaño pederasta) es la forma en que los pederastas y personas embaucan y seducen a los jóvenes a través de relatos y pedidos de fotos y todas esas historias que después conllevan a que se difundan imágenes de pornografía infantil. También incluimos el sexting, la porno venganza, como tienen que actuar ellos en caso de que tengan alguna imagen intima con alguna pareja y sean objeto de algún tipo de extorsión para continuar la relación o algún tipo de violencia psicológica para continuar la relación. Les explicamos como tienen que proceder, como buscar apoyo e intentar abrirles un poco el abanico de posibilidades que tienen, las formas de actuar y como ir preservando su intimidad".

Subrayó el jefe de Informática de la Jefatura que "la primera de las sugerencias es preservar la intimidad, que en el supuesto caso que haya algún tipo de imagen o video que sea íntimo, que no lo divulguen porque están expuestos a cometer un delito. En el caso de los jóvenes, una infracción a la ley penal, en caso de divulgar en forma de extorsión alguna imagen de alguna pareja".

Indicó a los alumnos que "la mejor forma que tienen para mantener la seguridad en sus redes sociales es que ellas no permanezcan abiertas, si están en algún dispositivo extraño o prestado. La charla se torna dinámica, es muy interactiva, porque ellos van contando experiencias y vivencias que generalmente le pasan a algún conocido, son muy receptivos en cuanto a los consejos que les damos, hablamos mucho lo que es el sexting, el grooming, la porno venganza son varias las aristas que tocamos en esas charlas".

PREGUNTAS DE LOS JÓVENES

"Las preguntas son variadas, cada cual la enfoca a su realidad y está bueno el lugar que ellos toman en la charla. Generalmente se interesan por cosas que le han pasado a conocidos. 'Tengo un conocido que le pasó tal cosa, ¿Qué puede hacer?', nos dijo un alumno. Aconsejamos a ese conocido sobre la forma que tiene de actuar. Para nosotros, como yo le digo a los chiquilines, si logramos que en esos grupos, uno solo un día, se vea beneficiado de no haberse puesto en peligro, para nosotros la charla es un éxito". Ferreira añadió que en "la charla yo les digo: gurises si ustedes mañana en la calle me paran y me dicen 'Alejandro, estuve a punto de compartir un video que me pasaron de un compañero pero gracias a lo que vos me enseñaste no lo pasé', esa charla para nosotros fue un éxito".

"Una de las cosas que más hacemos hincapié es el tema de las normas sociales, cómo se van inculcando en lo que es la sociedad sin que haya algo implícito. Por ejemplo, el tema de que se estaba dando en varios centros educativos, eran las agresiones sin ningún tipo de justificativo. Escuchamos los vídeos que publicaron, dicen 'bueno dale ahora' y comenzaron a agredir a alguien y lo estaban filmando, se hacia viral en las redes. Cuando haces esas cosas, son normas sociales quese van transformando en vicios sociales y van haciendo daño a otras personas".

EL ROL DE LOS PADRES

Alejandro Ferreira subrayó que "en lo que es tecnología, hoy por hoy la mayoría de los gurises son nuestros profesores. Mi generación, los que tenemos 50 o andamos en los 50, tuvimos que crecer de la mano de la tecnología, tuvimos que ir adaptándonos a la tecnología, pero ellos ya forman parte de la tecnología, nacen con la tecnología. Vemos a un chiquito de 3 o 4 años con un manejo de los implementos electrónicos mejor que cualquiera de muchos adultos, pero los padres no deben estar ausentes. Deben tratar de controlar los contenidos que consumen sus hijos en los medios electrónicos".

Fuente: Entrevista de Actualidad