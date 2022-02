Turismo en Atlántida: operador hotelero opina que el clima es más determinante que la pandemia

Details Sunday, 06 February 2022 23:17

El tesorero de la Asociación Turística de Canelones y operador hotelero Guillermo Marichal, fue entrevistado por Actualidad para conocer el balance de enero en Atlántida y las perspectivas para febrero.

Marichal nos manifestó que “enero ha sido muy desparejo, tuvimos una primera quincena que ha sido muy buena y una segunda quincena bastante floja. Quizá que igual al año pasado o hasta un poquito peor porque el año pasado, los fines de semana estábamos casi completos. Estos fines de semana, este último no pero en los dos anteriores, la verdad que se trabajó muy poco, el clima es un factor totalmente determinante en nuestra actividad”.

Marichal opina que “el clima es más determinante que la pandemia. En este momento, el clima es totalmente determinante, más que el coronavirus. Sucede que en la segunda semana de enero, se unieron estas dos cosas. Pero ya se vio que no es determinante porque se acomoda el tiempo y las reservas ya están volviendo, no digo que al cauce normal de antes de pandemia pero por lo menos como estábamos trabajando antes del verano, que estábamos trabajando relativamente bien. Para toda la situación que estamos, por lo menos tener bastante gente los fines de semana es una cosa buena, positiva”.

Con respecto a las reservas de febrero, Marichal nos manifestó que “lo que está pasando mucho en mi complejo es que nos llegan reservas a último momento. Las reservas para el fin de semana llegan el jueves y viernes, la gente va llegando, no te digo que vienen sin reserva, aunque hay algunos casos que vienen sin reserva, pero la mayoría son reservas a último momento. Durante la semana, sobre todo más sobre el fin de semana, cuando la gente sabe que no va a llover, que no tiene ningún infectado de coronavirus, que no tiene ningún amigo contagiado, ni ningún problema, ahí se terminan de concretar las reservas. Es por eso que no se terminan de concretar las reservas con mucho tiempo de antelación”.

BENEFICIOS PARA EL TURISMO INTERNO

Con respecto a los beneficios para los uruguayos, Marichal nos manifestó que “tenemos lo beneficios en los restaurantes, en los alquileres de autos pero no hemos logrado que se quite el 10% del IVA para los uruguayos en los hoteles. Para este verano lo estamos reclamando, por lo menos para febrero, porque han caído muchísimo las reservas como estaba contando, pero tampoco lo hemos conseguido. Las reservas de los argentinos no han llegado, por lo menos acá en la Costa de Oro han sido muy en cuentagotas. Ahí estamos muy lejos de los términos de pre pandemia con respecto a los turistas extranjeros. Por lo menos acá, en la Costa de Oro, vienen los dueños de algunas casas pero ni siquiera todos porque ya no es la misma cantidad de turistas extranjeros que venía en otro tiempo”.

Marichal no descarta que puedan venir algunos extranjeros más en este mes. “Turistas argentinos pueden haber algunos más que se animen, turistas brasileños no es normal ver, alguno de pasada. Argentino puede caer alguno, en nuestro caso en enero tuvimos muy pocos, contados con la mano, pero por ahí en febrero, que sacaron algunas exigencias, como que pueden volver a la Argentina y no tienen que mostrar un PCR (son más de 2000 pesos uruguayos por persona) eso quizá ayude un poco a que la gente se anime a venir. Con Argentina es un tema de precios, estamos muy lejos por la diferencia cambiaria. El que viene es el turista de otro nivel adquisitivo que va a Punta del Este y está más lejos de los problemas de los PCR y los costos no les afectan tanto”, finalizó Guillermo Marichal.