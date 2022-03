Jornadas de promoción de riego en Progreso en pasturas con pastoreo

Details Tuesday, 08 March 2022 11:48

La actividad tendrá lugar este viernes 11 de marzo a las 9:00 horas en el Centro Regional Sur, Fagro en Progreso. La actividad es organizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la Dirección de Recursos Naturales (DGRN) y la Facultad de Agronomía (Fagro – Udelar).

La jornada, tiene lugar en el marco de una una serie de jornadas que el MGAP impulsa junto a diferentes actores de la institucionalidad agropecuaria con el fin de promover el riego a lo largo del territorio nacional.

En esta oportunidad, junto a la Facultad de Agronomía (Fagro), se realizará este viernes 11 de marzo una jornada donde se intercambiará y se brindarán herramientas e información actualizada sobre riego suplementario en pasturas con pastoreo.

Durante la jornada se trabajará sobre los siguientes temas:

- Manejo de Riego en alfalfa y festuca bajo pastoreo directo.

- Definición de umbrales de riego

- Riego por melgas en pasturas

- La propuesta está dirigida a técnicos, productores, organizaciones de productores y operarios.

La actividad cuenta con el apoyo de INIA y de ANII. Por consultas e inscripciones: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.