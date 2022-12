Inscriben para hogar estudiantil de Canelones en Montevideo

Details Wednesday, 28 December 2022 03:21

Desde el lunes 26 de diciembre, y hasta el 15 de febrero, estarán abiertas las inscripciones para el hogar estudiantil de Canelones en Montevideo, que se realizan mediante un formulario.

Este programa del Gobierno de Canelones tiene como objetivo hospedar a jóvenes del departamento que inician o se encuentran realizando sus estudios terciarios en instituciones educativas públicas de Montevideo, con el fin de apoyar y brindarles una oportunidad en sus estudios de enseñanza superior.

La residencia está ubicada en la calle Av. Millán Nº 3552, esquina Cubo del Norte, barrio Atahualpa de la ciudad de Montevideo, y cuenta con capacidad para hospedar a 20 jóvenes. Actualmente, se encuentran 12 jóvenes que continuarán sus estudios hospedándose en el hogar, por lo que, en esta oportunidad, hay ocho cupos disponibles y pueden postularse estudiantes de todo el departamento.

La selección de los beneficiarios y las beneficiarias estará guiada por aspectos como: situación socio-económica-vincular del/la postulante, accesibilidad actual desde su domicilio al centro de estudio (tendrán prioridad los/las residentes de las localidades del departamento de Canelones con dificultad en la conectividad con líneas de transporte) y la escolaridad.

La responsable del Área de Juventud, Lic. Nataly Zalkind, recordó que la última vez se inscribieron más de 100 jóvenes del departamento y, si bien no hay lugar para todos, mencionó la existencia de Ciudad Universitaria, un proyecto de INJU en el que pueden participar estudiantes que forman parte de la lista de prelación del Hogar Estudiantil Canario.

“Hay gurises que si no quedan en el hogar estudiantil, pueden quedar en Ciudad Universitaria. Entonces, se trabaja para que la mayor cantidad de los gurises pueda tener esta oportunidad”, aseguró Zalkind.

La directora general de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones, Prof. Gabriela Garrido, destacó que el objetivo principal es brindar apoyo para que chiquilines y chiquilinas del departamento continúen estudiando, a pesar de que vivan muy lejos. “Sabemos que Canelones es un departamento muy amplio, que tiene zonas de difícil accesibilidad o donde no hay el transporte suficiente para ir y venir todos los días a la universidad. También sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad, de dificultades económicas familiares que hacen que, a veces, los jóvenes no puedan seguir estudiando”, reconoció Garrido.

Requisitos para la postulación:

A) Tener entre 18 y 25 años de edad al 30 de mayo de 2023.

B) Los ingresos del núcleo familiar no podrán superar las 60 U.R. (Unidades Reajustables).

La documentación que acredite dichos extremos y la declaración jurada correspondiente serán presentados junto al formulario de inscripción.

C) Tener domicilio en el departamento Canelones, comprobar el difícil acceso y/o conectividad a líneas de transporte.

D) Escolaridad del/la postulante.

Link para la declaración jurada a presentar junto al formulario de inscripción y copia de documentos que detallaremos.

La renovación de las becas se realizará anualmente con evaluación previa, pudiendo renovarla una única vez.

Una vez completo el formulario, se deberá anexar una copia de los siguientes documentos y deberá ser enviado al correo electrónico:

COPIA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXAR

- Cédula de identidad del/la postulante.

- Constancia de domicilio. Será la referencia para la visita de evaluación correspondiente por parte de nuestra institución.

- Escolaridad (del centro educativo donde realizó bachillerato y/o la institución donde actualmente está cursando).

- Certificado de inscripción a la institución educativa pública de estudio terciario, si lo tuviere (plazo máximo de presentación: febrero de 2023).

- Carné de salud vigente.

- Declaración jurada en formato PDF (bajar el archivo, completarlo, firmarlo y enviarlo convertido en PDF).