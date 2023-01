MGAP, OSE e Intendencia de Canelones brindan asistencia por emergencia ante sequía

Details Friday, 20 January 2023 15:04

El gobierno, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), extendió la emergencia agropecuaria hasta el próximo 24 de abril. La Intendencia de Canelones, mediante su Agencia de Desarrollo Rural, también trabaja desde diciembre para brindar apoyo.

A su vez, en la extensión de la emergencia agropecuaria por parte del MGAP, además del sector ganadero, lechero, agrícola y hortifrutícola, ya contemplados en la resolución anterior, se decidió incluir los rubros avícola, apícola y forestal.

Los esfuerzos de la Intendencia de Canelones están orientados específicamente a pequeños y medianos productores del departamento, buscando mitigar las consecuencias del déficit hídrico que impera en el territorio nacional.

Según los informes que llegan desde el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), Uruguay se encuentra con la totalidad del territorio bajo condición de sequía desde el pasado 11 de octubre.

En lo que va de enero, los registros de precipitaciones no han superado los 10 milímetros, salvo en algún episodio puntual en la zona este y noreste del país.

Asistencia a la producción rural

En este contexto, la Intendencia de Canelones brinda asistencia a productores rurales con bebederos y agua para consumo animal, malla sombra para que los animales no estén tan expuestos al sol y limpieza y profundización de tajamares.

De esta forma, se apunta a ampliar la capacidad de almacenamiento de los predios y, para ello, se invierte en combustible para la realización de las obras y así tener mayor capacidad de cosechar agua.

En zonas aledañas a la capital departamental, maquinaria de la Intendencia brinda el servicio para hacer el trabajo de profundización y limpieza de tajamares a un costo accesible. En casos de mayor vulnerabilidad, se distribuye agua para animales y se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento de pozos de brocal.

Estos apoyos se deben solicitar a través de las sociedades de fomento rural más cercanas a cada productor o al municipio correspondiente.

De todas formas, para solicitar más información, se podrá enviar un correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o llamar a la Agencia de Desarrollo Rural (1828 int. 2200).

Asistencia de agua potable para consumo humano

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias de Canelones (CECOED) activó el protocolo de respuesta para 258 familias de las zonas rurales que están atravesando el difícil problema de la falta de agua.

Hasta el momento se está abasteciendo de agua potable para consumo humano a familias de Aguas Corrientes, Atlántida, Canelones, Progreso, Las Piedras, Los Cerrillos, Empalme Olmos, Migues, Montes, Pando, Progreso, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Rosa, Sauce, Salinas y Tala.

Se han entregado más de 680.000 litros de agua en coordinación con OSE, para 258 familias.

Para solicitar agua para consumo humano en zonas rurales del departamento, se debe llamar al 1828.