Policía Caminera da charlas de educación vial en escuelas de Montevideo y Canelones

Las charlas fueron dirigidas a niñas y niños desde Inicial 5 años a 6º de escuela. Durante el primer semestre del año, el equipo del Centro General de Instrucción (CGI) de la Dirección Nacional de Policía Caminera asistió a 12 centros educativos de Montevideo y Canelones para conversar con los alumnos sobre seguridad vial.

Los funcionarios de instrucción de la Policía Caminera realizan una charla con los escolares en la que repasan las normas de tránsito y hacen hincapié en el rol en la movilidad de los niños y niñas, ya que deben ser responsables. Además, les recuerdan que deben prestar atención al entorno (bicicletas, motos, autos, ómnibus).

En los encuentros, se refuerzan los siguientes temas: el uso de chaleco reflectivo y casco si van en bicicleta o moto, viajar en el asiento posterior y uso del sistema de retención infantil (de acuerdo a la altura y peso), caminar sobre el lado interno de la vereda y alejados del cordón, hacer contacto visual con los conductores para asegurarse de ser vistos antes de cruzar por una cebra. Además, se les recuerda que volvió a circular el tren. Los funcionarios les exhortan a no cruzar cuando las barreras están bajas y suenan las señales sonoras.

Por su parte, fuentes de Caminera señalan que “los alumnos y alumnas participaron activamente contando sus experiencias sobre su movilidad hacia y desde la escuela y en la zona donde circulan habitualmente”.

En el sitio web de Mintur remarcan que “estas instancias, en las que la Dirección de los centros educativos convocan a Policía Caminera, son muy importantes por el interés en continuar formando a los niños y niñas en educación vial y movilidad segura”.