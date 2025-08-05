Monday, 11 August 2025

 
TITULARES

Mujer se entregó tras matar a anciano de 92 años

Details
Tuesday, 05 August 2025 20:23

Una mujer de 27 años fue detenida luego de presentarse voluntariamente en la Seccional 4 de Las Piedras, donde confesó haber cometido un homicidio. La víctima es un hombre de 92 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda situada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Colman.

Según la declaración de la detenida, el hecho ocurrió tras un altercado durante un encuentro en el que ella fue contratada para servicios sexuales. La víctima falleció a causa de golpes recibidos con un objeto contundente.

En el lugar trabajó Policía Científica, que recogió pruebas y encontró sangre humana en un hierro de 90 centímetros, hallado junto al cuerpo. La investigación está a cargo de la fiscal Dra. Rodríguez, de la Fiscalía Letrada de Las Piedras, tercer turno.

RECIENTES

Policía Caminera da charlas de educación vial en escuelas de Montevideo y Canelones

August 10, 2025

Diputado Walter Cervini anuncia interpelación a Ortuño por la anulación del proyecto Arazatí

August 09, 2025

Inaugura primer museo de arte de Canelones con la exposición "La huella de un legado"

August 09, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.