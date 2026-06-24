Inauguran nuevo edificio de la UTU en El Pinar

Details Wednesday, 24 June 2026 13:34

La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) inauguró la sede propia de la Escuela Técnica N°.2 de El Pinar, Canelones.

El nuevo complejo de 1.564 metros cuadrados requirió una inversión que superó los 96 millones de pesos y está equipado con nueve aulas, laboratorios de Ciencias y de Informática, aula de Tecnología, sala de lactancia, ascensor, baños inclusivos y una cancha polideportiva.

El centro, fundado en 2022 en un local alquilado debido a la alta demanda de la zona, ofrece Educación Básica y Media Superior en las áreas de informática, administración y deportes. Con esta apertura, 300 de los 400 alumnos matriculados estudiarán en las nuevas instalaciones, mientras que el edificio anterior se mantendrá como anexo.

Durante la ceremonia, la directora Rocío Estévez destacó que la obra representa mucho más que la apertura de un espacio físico, ya que materializa una visión democrática y el compromiso con la educación tecnológica. Asimismo, agradeció al cuerpo docente por transformar las aulas en verdaderas oportunidades de aprendizaje y en un lugar seguro donde los jóvenes pueden crecer y alcanzar sus metas.

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