El alcalde Juan Tons repasó los desafíos en infraestructura, ambiente y cultura

Details Saturday, 20 June 2026 14:49

El alcalde de La Paz, Juan Tons, dialogó con nuestro periódico sobre las principales acciones que impulsa el municipio en materia de cultura, ambiente, infraestructura, deporte y participación ciudadana.

Sobre la importancia de la reciente creación del Nodo Cultural Local, nos dijo que “era un ámbito que hacía tiempo veníamos trabajando para concretar. El objetivo es reunir a todos los hacedores de la cultura de La Paz junto al municipio para planificar y coordinar la agenda cultural anual. Queremos que sea un espacio de encuentro para artistas, escritores, músicos, gestores culturales y todas las disciplinas. También buscamos revitalizar la Comisión de Patrimonio local, porque entendemos que el desarrollo cultural de una ciudad se fortalece cuando existe un ámbito colectivo donde todos aportan y se potencian mutuamente”.

En cuanto al trabajo sobre el arroyo Las Piedras, expresó que están “coordinando con Montevideo y con el Área Metropolitana las tareas de limpieza de la cuenca y del cauce del arroyo. La intervención ya comenzó y esperamos culminar próximamente con la firma de un convenio para el manejo y mantenimiento permanente de la cuenca. Es un proyecto que se había iniciado en el período anterior y que ahora estamos retomando porque entendemos que es fundamental para la ciudad”.

También se han impulsado acciones ambientales vinculadas al arbolado urbano. “Nos planteamos como meta plantar alrededor de 200 árboles por año. No se trata solamente de plantar, sino de asegurar su cuidado posterior. Por eso estamos desarrollando un sistema de padrinazgo de árboles. Ya comenzamos en la plaza principal con especies nativas y contamos con la participación de estudiantes y docentes del Liceo Nº 1, que ayudan en el seguimiento y riego. Además, dentro del Mes del Ambiente realizaremos una nueva plantación de aproximadamente 50 árboles en el Parque Metropolitano, priorizando siempre especies autóctonas”.

Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa del día jueves 18 de junio.

Publicidad