Thursday, 18 June 2026

 
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La Junta Departamental destina 33 millones de pesos para enfrentar el deficit hidrico en Canelones

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Thursday, 18 June 2026 22:21

La Junta Departamental resolvió devolver $ 33.000.000 a la Intendencia de Canelones para financiar un plan de dos años, administrado por la Agencia de Desarrollo Rural, que busca enfrentar el déficit hídrico en el medio rural. Los fondos se destinarán a la construcción de pozos semisurgentes, sistemas de captación de agua de lluvia y análisis de su calidad.

El presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, destacó el impacto social de la medida: “Hay mucha gente en la población rural que no accede al agua, madres jefas de hogar con niños a cargo que tienen que recorrer kilómetros para conseguirla, y familias con integrantes que presentan dificultades físicas. El legislativo departamental quiso dar un mensaje claro y nos parece que fue muy importante”, expresó.

Por su parte, el director de la Agencia de Desarrollo Rural, Gustavo González, enfatizó la prioridad del consumo humano: “Lo primero es el agua para el ser humano. Hace poco realizamos una perforación en Juanicó y una persona nos decía que por fin podía bañarse en su casa. Que la vida en el campo sea digna no es poca cosa”, concluyó.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, afirmó que el cambio climático exige el desarrollo de políticas públicas permanentes para enfrentar eventos extremos, señalando que “el déficit hídrico de 2023 dejó en evidencia la magnitud del problema, fueron millones de litros de agua distribuidos, miles de horas de maquinaria y una enorme movilización de recursos para asistir a la producción y a las familias rurales”. Ante la persistencia de estos fenómenos, el jerarca planteó la necesidad de robustecer la respuesta institucional con una perspectiva sostenible y de largo plazo, advirtiendo: “Vamos a volver a tener períodos de exceso de lluvias y también veranos muy secos. Por eso debemos proyectarnos hacia el futuro y trabajar con una visión de largo plazo”.

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