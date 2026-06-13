Monday, 15 June 2026

 
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Canelones celebra el Mes del Ambiente con actividades en todo el departamento

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Saturday, 13 June 2026 13:38

Durante todo junio, Canelones es escenario de diversas actividades de conservación, reciclaje y educación por el Día Mundial del Ambiente, en el marco de un programa coordinado por la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna departamental.

A continuación, se detalla el cronograma de las actividades programadas:

  • Sábado 13 de junio
    • Expo Sustentable en el Antel Arena.
    • 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en Las Piedras.
  • Domingo 14 de junio
    • Expo Sustentable en el Antel Arena.
  • Lunes 15 de junio
    • Intervención de vectores en la localidad de Pando.
    • 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza Brasil de Parque del Plata.
  • Martes 16 de junio
    • 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la escuela N° 274 de Pando.
    • 10:00 horas: Plantación del proyecto Raíces - Parque Roosevelt.
    • 10:30 horas: Acciones de limpieza y recuperación ambiental en el arroyo Colorado.
    • 13:30 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza de la mujer rural de Juanicó.
    • 15:30 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza Eliseo Argentino de Progreso.
  • Miércoles 17 de junio
    • 09:00 horas: Monitoreo Ambiental Participativo (MAP BIO) en Las Brujas.
    • 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la escuela N° 127 de Empalme Olmos.
    • 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza Mevir de San Antonio.
    • 14:00 horas: Intervención de arte urbana en el ecopunto de la plaza Latinoamericana de Las Piedras.
    • 17:00 horas: Presentación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en Bolívar.
  • Jueves 18 de junio
    • 09:00 horas: Monitoreo Ambiental Participativo (MAP BIO) en la escuela N° 104 de Santa Lucía.
    • 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en Andaluz.
    • 10:00 horas: Abrazo a los árboles - Parque Metropolitano, La Paz.
    • 11:30 horas: Reunión del nodo de educación ambiental canario (NEAC) en la Quinta Capurro de Santa Lucía.
    • 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la UTU y en la escuela N° 300 de Nicolich.
  • Sábado 20 de junio
    • 09:00 horas: Implementación del programa Tu Barrio Limpio en Pando.
    • 10:00 horas: Ejecución del plan de restauración en la playita Portezuelo.
    • 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en La Floresta.
    • 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en el Parque Piero de Salinas.
    • 14:00 horas: Actividad Cielos Oscuros en Jaureguiberry.
    • 15:00 horas: Plantación participativa - Parque de Pando.
  • Martes 23 de junio
    • 08:00 horas: Jornada abierta y participativa de cartelería - Parque Roosevelt.
    • 10:00 horas: Abrazo a los árboles - Parque Metropolitano, La Paz.
  • Miércoles 24 de junio
    • 14:00 horas: Plantación participativa - Parque de La Paz.
  • Jueves 25 de junio
    • 11:30 horas: Campaña del abrazo, intervención de árboles - Parque Metropolitano, La Paz.
  • Viernes 26 de junio
    • 10:00 horas: Plantación del proyecto Raíces - Parque de Sauce.
  • Sábado 27 de junio
    • 10:00 horas: Jornada en el vivero - Parque Azul, Atlántida.
    • 11:00 horas: Jornada de restauración - Lago Shangrilá.
    • 15:00 horas: Plantación participativa - Parque Sin Tranqueras, El Pinar.

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