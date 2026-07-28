Extienden la intervención de Casmu ante la situación económica de la mutualista

Details Tuesday, 28 July 2026 13:13

Casmu seguirá bajo intervención mientras avanza una nueva etapa para intentar resolver la situación financiera de la mutualista. El Senado aprobó extender por dos años la medida, que mantiene el seguimiento de la institución sin desplazar a sus autoridades.

La mutualista atraviesa dificultades económicas y busca acceder nuevamente a un fondo de garantía para reestructurar pasivos. El proyecto en discusión contempla un respaldo financiero cercano a los 120 millones de dólares y apunta a sostener el proceso de reorganización.

La intervención de Casmu comenzó en 2024, luego de que se detectaran problemas económico-financieros en la institución. La extensión del mecanismo busca ganar tiempo para avanzar en una solución de fondo para una de las principales mutualistas del país.

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