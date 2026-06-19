Se realizó en Sauce el acto central y el tradicional desfile por el 262.° aniversario del Natalicio de Artigas

Details Friday, 19 June 2026 20:16

La conmemoración oficial comenzó por la mañana con la colocación de ofrendas florales en el monumento al prócer, ante la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el alcalde del Municipio de Sauce, Agustín Cabrera, ministros de Estado y otras autoridades.

Pasadas las 14:00 horas, las autoridades se trasladaron a los palcos para presenciar el tradicional desfile cívico-militar por las calles de la plaza principal. La marcha fue encabezada por la Escuela N.° 109 de Sauce, dando paso a delegaciones educativas, organizaciones sociales y vehículos militares de gran porte.

Entre los momentos destacados figuró la pasada de militares con perros policías, la de un blandengue acompañado por un caballo y un perro cimarrón, el desfile de aparcerías de caballería gaucha y el sobrevuelo de tres naves de la Escuela de Aeronáutica.

La actividad se complementó con una feria comercial y artesanal, propuestas gastronómicas y diversos espectáculos musicales en el escenario central que comenzaron a partir de las 16:30 horas.

Foto: Intendencia de Canelones

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