Monday, 03 August 2026

 
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Iniciaron trabajos para recuperar el arroyo Las Piedras

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Monday, 03 August 2026 13:30

Las intendencias de Canelones y Montevideo comenzaron una intervención conjunta para recuperar la cuenca del arroyo Las Piedras, con trabajos de limpieza en sectores considerados críticos y acciones destinadas a frenar la acumulación de residuos.

Las tareas se concentran en una primera etapa en las zonas de los puentes Julio Sosa y César Mayo Gutiérrez, aunque también alcanzan otros sectores del arroyo, como el puente El Cuarteador y camino Poquitos.

Los trabajos incluyen la limpieza del cauce y las márgenes, el retiro de flora invasora y la eliminación de basurales. Además, se colocó señalización y se cerraron predios para impedir que vuelvan a utilizarse como sitios de disposición de residuos.

Las autoridades informaron que, una vez finalizada la limpieza, está prevista una segunda etapa enfocada en la recuperación ambiental y de espacios públicos.

Foto: Intendencia de Canelones

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