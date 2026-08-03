Monday, 03 August 2026

 
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MTOP alerta por SMS falsos sobre multas

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Monday, 03 August 2026 13:11

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió sobre una modalidad de estafa que utiliza mensajes de texto para informar falsamente sobre supuestas deudas de patentes y multas de tránsito.

Según la cartera, los SMS buscan generar urgencia al afirmar que el pago debe realizarse en un plazo de 24 horas e incluyen enlaces que conducen a sitios fraudulentos.

El organismo aclaró que las notificaciones oficiales por infracciones de tránsito no exigen pagos inmediatos, no anuncian acciones legales ni aplican costos adicionales por no abonar dentro de ese plazo.

Ante esta situación, exhortó a no abrir los enlaces incluidos en esos mensajes ni facilitar información personal o bancaria. También recordó que la consulta de multas e infracciones debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, como el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y las intendencias departamentales.

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