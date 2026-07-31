Estudiantes de la UTU plantaron árboles nativos para recuperar el arroyo Colorado en 18 de Mayo

Details Friday, 31 July 2026 13:29

La Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones realizó una nueva jornada de restauración ecológica en un tramo del arroyo Colorado, ubicado en el Municipio 18 de Mayo.

La actividad se desarrolló en el marco de un proyecto iniciado en 2024 que busca recuperar este espacio natural y fortalecer el ecosistema ribereño. En esta instancia se plantaron siete especies de árboles nativos con la participación de estudiantes de la UTU de Vista Linda.

Desde Gestión Ambiental señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos orientados a mejorar la biodiversidad y contribuir a la recuperación de los cursos de agua del departamento.

Además, indicaron que “la restauración ecológica es un trabajo que requiere compromiso, tiempo y la participación de muchas personas. Cada jornada suma nuevas raíces, nuevos aprendizajes y un futuro más verde para nuestro departamento”.

Foto: Dirección General de Gestión Ambiental

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