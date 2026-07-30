Thursday, 30 July 2026

 
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Inauguraron la 4.ª edición del Festival Atahualpa del Cioppo

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Thursday, 30 July 2026 13:35

Días atrás se inauguró la cuarta edición del Festival Atahualpa del Cioppo, un ciclo teatral que durante el segundo semestre llevará espectáculos a distintas ciudades y localidades de Canelones, con actividades dirigidas a instituciones educativas y sociales.

La apertura se realizó en el Rotary Club de Progreso con la participación de autoridades, representantes de la Mesa Interteatral de Canelones, docentes y estudiantes del Liceo N.º 1 de Progreso.

Según la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, la propuesta busca mantener vivo el legado del dramaturgo y director Atahualpa del Cioppo y acercar el teatro a la comunidad.

El ciclo comprende 10 funciones que se desarrollarán en Progreso, Nicolich, Ciudad de la Costa, Los Cerrillos, Montes, Pando, San Jacinto y Tala.

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