El Poder Ejecutivo anuló por decreto el timbre médico de $170 y la Caja de Profesionales recurrirá la medida ante la Justicia

Details Friday, 31 July 2026 13:38

El Poder Ejecutivo dejó sin efecto el cobro de un timbre profesional de $170 que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) preveía aplicar desde el 1.º de agosto en el sistema de salud.

La decisión fue adoptada mediante un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi en el Consejo de Ministros, luego de que la medida generara cuestionamientos de organismos públicos, prestadores y trabajadores del sector.

El gobierno sostuvo que las anotaciones en las historias clínicas no constituyen documentos profesionales alcanzados por la normativa vigente y señaló que el objetivo fue evitar que ese costo recayera sobre los usuarios de los servicios de salud.

La CJPPU, que impulsó el cobro del timbre para enfrentar un déficit estimado en US$ 31,9 millones durante 2025, rechazó el decreto y anunció que iniciará acciones judiciales, mientras analiza alternativas para mejorar su situación financiera.

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