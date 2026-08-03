Investigan el homicidio de un hombre de 38 años en Pando

Details Monday, 03 August 2026 17:21

Un hombre de 38 años falleció este domingo por la noche, tras ser alcanzado por disparos en la ciudad de Pando.

El ataque ocurrió cuando dos desconocidos que circulaban en una motocicleta de alta cilindrada intentaron disparar contra un vecino de la zona. Tras resguardarse en su vivienda y escuchar dos detonaciones, el hombre salió a la calle y encontró a un transeúnte herido en la vía pública.

La víctima, que no poseía antecedentes penales, murió en el centro asistencial CAAMEPA a raíz de dos impactos de bala en el tórax.

Policía Científica trabajó en la escena recolectando evidencias, mientras que la fiscal Dra. Yanieri derivó la investigación al Departamento de Homicidios y dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos en la zona.

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