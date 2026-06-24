Implementarán plan piloto para incorporar psicólogos en todos los liceos públicos del país

Details Wednesday, 24 June 2026 13:56

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmaron un acuerdo para incorporar licenciados en Psicología en todos los liceos públicos del país.

El plan piloto, que comenzará a implementarse a partir de setiembre, tendrá una duración de un año con el objetivo de que permanezca de forma definitiva en el sistema educativo.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la medida este martes tras asistir a la Comisión de Salud Mental bicameral del Parlamento. El programa se centrará en los estudiantes de 7.°, 8.° y 9.° grado, equivalentes a los tres primeros años de educación secundaria.

El objetivo principal de este proyecto, según el MSP, es fortalecer el acompañamiento a las adolescencias en una etapa clave del desarrollo. Para ello, los profesionales brindarán apoyo técnico a los docentes con el fin de facilitar la detección temprana de situaciones vinculadas a la salud mental.

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