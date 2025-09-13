Asesinaron a un joven en Pando tras discusión en una ladrillera

Details Saturday, 13 September 2025 21:58

Un joven de 24 años fue asesinado este sábado de mañana en el barrio El Talar, en Pando, tras una discusión con un compañero de trabajo en una ladrillera. Durante el altercado, el agresor tomó una escopeta y le disparó en el pecho.

La víctima fue trasladada al Hospital de Pando, pero falleció poco después de ingresar. El autor del crimen, que está identificado y cuenta con antecedentes penales, permanece prófugo y es buscado por la Policía.

En el caso intervienen la Fiscalía de Pando, la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de Canelones.