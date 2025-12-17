Habilitan plaza de San Antonio tras reformas

Details Wednesday, 17 December 2025 14:05

La plaza principal de San Antonio quedó habilitada al uso público tras una intervención que se extendió durante un año y medio y que implicó una inversión de $ 11.000.000, financiada mediante el fideicomiso aprobado en 2022.

Las obras comprendieron mejoras estructurales, nueva iluminación LED, accesibilidad en las esquinas, renovación de bancos y la incorporación de un escenario fijo.

La reapertura se realizó con la presencia de autoridades departamentales y municipales y vecinos de la localidad. Durante el acto, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, recordó que la renovación de la plaza era una aspiración sostenida del municipio y destacó la importancia del espacio recuperado para el disfrute de la comunidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el encendido inaugural de las 62 luminarias LED instaladas en todo el predio. El director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro, detalló que la plaza cuenta con más de 11.000 metros cuadrados, con nuevos pavimentos de hormigón, accesibilidad total y un rincón infantil, además de señalar que el escenario fue concebido para fomentar actividades culturales.

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Fernando Pani, subrayó que la obra mejora las condiciones de seguridad del lugar y remarcó el cambio significativo que significó la intervención para la localidad.