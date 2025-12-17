Agredió a su expareja dentro de una comisaría

Details Wednesday, 17 December 2025 14:12

Un episodio registrado en una dependencia policial de Canelones derivó en la condena de una mujer de 31 años, tras una agresión contra su expareja ocurrida mientras se desarrollaba una instancia de denuncia.

Según se informó, un hombre de 38 años se presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Santa Lucía para denunciar a su expareja.

En su declaración, indicó que la relación había finalizado hacía 4 años y que, desde entonces, había sido objeto de reiterados insultos y agresiones físicas, hechos que no habían sido denunciados con anterioridad. La pareja tiene una hija en común, de cinco años.

Mientras el denunciante permanecía en el interior de la dependencia policial, la mujer ingresó al lugar y comenzó a golpearlo, en presencia de la niña. La situación fue controlada por el personal policial que se encontraba de servicio.

El caso fue elevado a la órbita judicial y, tras las actuaciones correspondientes, el Juzgado Letrado de 1° Turno dispuso la condena de la mujer por ser “autora penalmente responsable de un delito de violencia doméstica especialmente agravado”. Se le impuso una pena de ocho meses de prisión, que deberá cumplir bajo el régimen de libertad a prueba.