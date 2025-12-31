Murió una mujer de 83 años tras un incendio en una vivienda de Las Piedras

Este martes, alrededor de las 17:20 horas, un incendio en una vivienda de Las Piedras causó la muerte de una mujer de 83 años, quien fue hallada sin vida por los Bomberos tras extinguir las llamas.
La vivienda afectada, de construcción de material con techo de zinc y cielorraso de paja, se encontraba al fondo de un predio compartido con otra finca. Según informaron fuentes de Bomberos, estas características favorecieron la rápida propagación del fuego.
Una cámara de seguridad de una casa vecina registró a varias personas entrando y saliendo de la vivienda en el momento del incendio. La fiscal Cecilia Gutiérrez ordenó tomar declaración al hijo de la víctima y a testigos, y analizar las grabaciones.
Espacio patrocinado