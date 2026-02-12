Este domingo 15 llega el carnaval a Las Piedras

Canelones vive el Carnaval 2026 con varias actividades, entre ellas tablados municipales y desfiles.
Las Piedras ha previsto tablados en distintos barrios, y los desfiles tradicionales, como el del barrio Ansina y el desfile principal en el centro de la ciudad, que se realiza el próximo domingo 15 de febrero.
A partir de las 20:30 horas del domingo las agrupaciones recorrerán la Avenida de las Instrucciones, desde Pilar Cabrera hasta José Pedro Varela.
CONJUNTOS QUE PARTICIPAN
