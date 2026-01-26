El Carnaval de Canelones 2026 comenzó en Atlántida y se extenderá a los 32 municipios

Details Monday, 26 January 2026 16:02

El Carnaval 2026 fue inaugurado el pasado sábado 24 de enero en Atlántida, con un espectáculo realizado en el exterior del Espacio Dínamo. La apertura incluyó presentaciones de La Ventolera, Red Black, Lonjas del San Marcos, La Malta y el regreso de Falta y Resto.

Según informó la Intendencia, la programación se extenderá a los 32 municipios de Canelones, con 120 actividades, más de 5.000 artistas y una inversión de $ 25.000.000, destinada a desfiles, tablados y concursos gratuitos. Las actividades continuarán en distintas ciudades del departamento hasta marzo, con cierres previstos en Las Piedras y Parque del Plata.

Durante la apertura, autoridades departamentales se refirieron a la importancia del carnaval como expresión cultural y al proceso de profesionalización de las agrupaciones, destacando el trabajo sostenido que se desarrolla a lo largo del año.

