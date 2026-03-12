Ronda de Ganadores del carnaval en Las Piedras

Details Thursday, 12 March 2026 14:05

El Municipio de Las Piedras informó que los próximos viernes 13 y sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas, se desarrollará la Ronda de Ganadores del Carnaval 2026 bajo el lema “Un Barrio en Carnaval”, en el Barrio Ansina, en la intersección de República Argentina y Ansina.

La entrada será gratuita y se recomienda que los asistentes lleven su propia silla.

El programa incluye la participación de comparsas, murgas y grupos humorísticos de Canelones y Montevideo. Para el viernes 13 se presentarán Corchito y su Banda, La Reina del Barro, Tus Platis, La Miel del Oso y Doña Bastarda.

En tanto, el sábado 14 subirán al escenario Bastoneros, La Muda, Sociedad Anónima, La Malta y La Gran Muñeca, ofreciendo un espectáculo de música, humor y tradición barrial.

