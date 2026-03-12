Thursday, 12 March 2026

 
TITULARES

Ronda de Ganadores del carnaval en Las Piedras

Details
Thursday, 12 March 2026 14:05

El Municipio de Las Piedras informó que los próximos viernes 13 y sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas, se desarrollará la Ronda de Ganadores del Carnaval 2026 bajo el lema “Un Barrio en Carnaval”, en el Barrio Ansina, en la intersección de República Argentina y Ansina.

La entrada será gratuita y se recomienda que los asistentes lleven su propia silla.

El programa incluye la participación de comparsas, murgas y grupos humorísticos de Canelones y Montevideo. Para el viernes 13 se presentarán Corchito y su Banda, La Reina del Barro, Tus Platis, La Miel del Oso y Doña Bastarda.

En tanto, el sábado 14 subirán al escenario Bastoneros, La Muda, Sociedad Anónima, La Malta y La Gran Muñeca, ofreciendo un espectáculo de música, humor y tradición barrial.

Espacio patrocinado

RECIENTES

PASO A PASO POR TODO EL PAÍS LA 2ª CUOTA DE LA PATENTE VENCE EL 20 DE MARZO

March 12, 2026

Ronda de Ganadores del carnaval en Las Piedras

March 12, 2026

Gran desfile de carnaval en la ciudad 18 de Mayo

March 12, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.