Monday, 26 January 2026

 
Siniestro de tránsito fatal entre un ómnibus y un ciclista en Las Piedras

Monday, 26 January 2026 16:02

Un siniestro de tránsito con consecuencias fatales se produjo en la ciudad de Las Piedras, en la esquina de Blandengues e Ingeniero Lindolfo González, donde un ómnibus y una bicicleta se vieron involucrados en una colisión.

El impacto provocó la muerte de un hombre de 60 años, quien circulaba en el birrodado y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Personal de la Seccional 21 de Las Piedras intervino tras el episodio y llevó adelante las primeras actuaciones. La Fiscalía Letrada de Las Piedras fue notificada de lo ocurrido y resolvió avanzar con los procedimientos correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

