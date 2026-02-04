Dos hombres fueron detenidos por hurto y receptación de una motocicleta

Details Wednesday, 04 February 2026 12:30

Una investigación policial permitió esclarecer el hurto de una motocicleta y derivó en la condena de dos personas, tras una serie de actuaciones desarrolladas en la ciudad de Pando.

El hecho fue denunciado el 27 de enero por una mujer, quien indicó que su motocicleta había sido hurtada del interior de su predio, donde se encontraba estacionada y asegurada, en un punto de la Ruta 75, jurisdicción de la Seccional 7.

A partir de la denuncia, personal policial inició una indagatoria basada, principalmente, en el análisis de registros de cámaras de seguridad.

El relevamiento de las imágenes permitió identificar al presunto autor del hurto por sus características físicas y vestimenta. En ese contexto, los efectivos ubicaron en un predio cercano a M. A. P. S., de 35 años, poseedor de antecedentes penales, quien coincidía con el perfil observado en los registros y había recuperado la libertad el día anterior.

Durante las actuaciones, el indagado declaró bajo acta haber cometido el hurto y haber vendido posteriormente el birrodado. A partir de esa información, la Policía inspeccionó una vivienda ubicada en las calles Venezuela y Continuación Piedras, donde fue detenido un hombre de 22 años.

En el lugar se incautaron la motocicleta denunciada como hurtada, que carecía de chapa matrícula, un revólver calibre .32 sin numeración visible y otro birrodado sin documentación.

Conducidos ante la Justicia, M. A. P. S. fue condenado por ser “autor de un delito de hurto en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio”, a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El hombre de 22 años fue condenado por ser “autor de un delito de receptación en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas y municiones (tenencia en depósito)”, a la pena de nueve meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

