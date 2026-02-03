Tuesday, 03 February 2026

 
Policía intervino en un caso de violencia doméstica que dejó a una mujer con traumatismos graves

Tuesday, 03 February 2026 11:27

Un hombre de 36 años protagonizó un episodio de violencia doméstica en El Pinar, Canelones, que dejó a una mujer de 43 años con múltiples lesiones.

Según informó la policía, la víctima fue encontrada en su vivienda en estado de shock, con signos visibles de agresión. Durante el incidente, el agresor la golpeó con un palo y una tijera, la arrastró del cabello y la amenazó de muerte.

Mientras los efectivos asistían a la mujer, el hombre regresó al domicilio en actitud violenta, intentando impedir su traslado y profiriendo nuevas amenazas, lo que derivó en su detención.

La víctima fue trasladada al Sanatorio CASMU, donde se le diagnosticaron traumatismos contusos en el cráneo, posibles fracturas en el pómulo y varias heridas punzantes y cortes.

Posteriormente, la Justicia declaró al agresor "autor penalmente responsable de violencia doméstica agravada" y le impuso seis meses de prisión efectiva.

