Desfile de carnaval este domingo 8 en Progreso

Thursday, 05 February 2026 13:44
Este domingo, a las 20:30 horas Progreso recibirá varias agrupaciones de Canelones que desfilarán por la calle Avenida Artigas (desde Durazno hasta Eduardo Paz Aguirre).
Participan de esta fiesta de Momo:
- Escola/Carro Copacabana
- Escola de samba Académicos da Harmonía
- Unidos da Forza
- Circo La Colgadera
- Revista Style of Dance Studio
- Circo Teatro del Arca
- Revista Épico
- Comparsa La Liberal
- Kalumkembé - Adn Yorugua
- Lonjas del San Marcos
- Candombe Rebelión
- Taller de candombe “Progreso”
