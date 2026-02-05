Saturday, 07 February 2026

 
Desfile de carnaval este domingo 8 en Progreso

Thursday, 05 February 2026 13:44

Este domingo, a las 20:30 horas Progreso recibirá varias agrupaciones de Canelones que desfilarán por la calle Avenida Artigas (desde Durazno hasta Eduardo Paz Aguirre).

Participan de esta fiesta de Momo:

  • Escola/Carro Copacabana
  • Escola de samba Académicos da Harmonía
  • Unidos da Forza
  • Circo La Colgadera
  • Revista Style of Dance Studio
  • Circo Teatro del Arca
  • Revista Épico
  • Comparsa La Liberal
  • Kalumkembé - Adn Yorugua
  • Lonjas del San Marcos
  • Candombe Rebelión
  • Taller de candombe “Progreso”

